Количество россиян, заразившихся коронавирусом, продолжает расти. За прошедшие сутки диагноз поставили 26 689 жителям страны.

Количество россиян, заразившихся коронавирусом, продолжает расти. За прошедшие сутки диагноз поставили 26 689 жителям страны.Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. В оперативном штабе уточнили, что у 19,4% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 24 813 человек, скончались 577 пациентов.На первом месте по числу заразившихся по-прежнему находится Москва. Суточный прирост в городе составил 5 418. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 765 и 1 392 новыми случаями соответственно.В первой десятке также оказались Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Ростовская, Воронежская, Вологодская, Псковская области, Республика Крым. Меньше всего новых случаев – в Ненецком и Чукотском автономных округах.Отметим, что Россия находится на четвертой строчке по количеству больных. Всего COVID-19 заболели 2,7 миллиона граждан. Победили вирус 2,1 миллиона человек, скончались 47,9 тысячи пациентов.Власти страны не планируют вводить жесткий карантин в новогодние праздники. Решение об ужесточении ограничений из-за коронавируса принимает каждый регион отдельно.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко . По его словам, это произойдет после того, как большинство населения стран привьется.