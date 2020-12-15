Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».Напомним, что уголовное дело возбуждено в июне 2020 года по результатам прокурорской проверки.Установлено, что в 2019 году в здании, где в настоящее время расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», Также для нужд двух муниципальных учреждений образования приобретена дорогостоящая компьютерная техника, мебель и жалюзи. Общая сумма потраченных денежных средств составила около 1,3 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Для этих целей злоумышленницей использованы средства со счетов дошкольных образовательных учреждений (родительская плата), к которым начальник Централизованной бухгалтерии имела доступ в силу своего должностного положения.Не ставя в известность директоров детских садов, она договорилась с индивидуальным предпринимателем об установке окон, поставке оргтехники и жалюзи и произвела оплату договоров. Вопреки требованиям действующего законодательства средства израсходованы на цели, не связанные с деятельностью дошкольных учреждений.Вину в совершенном преступлении она не признала. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Гусь-Хрустальным городским судом.