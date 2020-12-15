На очередном заседании Заксобрания области депутаты преодолели вето губернатора на закон о поправках к закону о приватизации госимущества. Суть этого закона о приватизации госимущества в

На очередном заседании Заксобрания области депутаты преодолели вето губернатора на закон о поправках к закону о приватизации госимущества. Суть этого закона о приватизации госимущества в том, чтобы сделать процедуру передачи таких стратегически значимых для региона предприятий как ДСУ-3, Карьероуправление, Владимиртеплогаз и других в частные руки максимально публичной. С такой просьбой обратились к депутатам члены Общественной