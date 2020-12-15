Сегодня Владимирскую область планирует посетить известный российский общественник Александр Гезалов. Он привезёт благотворительную помощь подшефным учреждениям. О своём "маршруте" Александр Гезалов рассказал в интервью "Вестям".

Сегодня Владимирскую область планирует посетить известный российский общественник Александр Гезалов. Он привезёт благотворительную помощь подшефным учреждениям. О своём "маршруте" Александр Гезалов рассказал в интервью "Вестям".- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем перегружать замечательные подарки для детей следственного изолятора и детей в доме ребёнка исправительной колонии в Головино. Сегодня помимо сладких подарков мы будем передавать ещё и развивающие игрушки и вот в этом замечательном офисе у нас теперь организовался склад. Спасибо всем большое, кто помогает. Сейчас мы будем перегружать, надеемся на ваше участие.