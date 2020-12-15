Как пандемия закалила молодую театральную труппу из Киржача?

Как пандемия закалила молодую театральную труппу из Киржача?В сложное время, когда коронавирусные ограничения погрузили в анабиоз культурную жизнь общества, подготовить к премьере спектакль – настоящий подвиг.И можно с уверенностью сказать, что коллективу первого частного театра в нашей области «Совенок», созданного при поддержке ОАО «Киржачская типография», он оказался по плечу.Начало путиВ «Совёнке» бьётся сердце районной культурной жизни. Уже 2 года на его базе показывает яркие спектакли детская театральная труппа. Юных киржачан учат актёрскому мастерству и вокалу лучшие педагоги. Кроме того, в здании театра регулярно проводят творческие мастер-классы, художественные выставки (в том числе в онлайн формате), а также литературные гостиные.С недавнего времени в театре можно посмотреть и взрослые постановки. Премьера первого спектакля состоялась осенью этого года. О тернистом пути к зрителям, который преодолел творческий коллектив во время пандемии, силе комедии и первых победах мы поговорили с директором театра «Совёнок» и режиссёром взрослой труппы Галиной Куделевой.- 2 года назад «Совёнок» стартовал, как детский театр. Как родилась идея собрать взрослую труппу?- На самом деле, я очень хотела, чтобы у меня была своя труппа, с которой буду ставить спектакли. Но 2 года назад, когда у нас открылся театр, я заняла нишу руководителя-хозяйственника. Я понимала, что в здании нужно совершенствовать световое и звуковое оборудование, позаботиться о мебели, найти вахтёра, напечатать билеты и афиши. Иными словами, я «достраивала» театр и регулировала в нём работу.Организационную работу нужно было провести оперативно, потому что у нас занимается большой коллектив - хор «Киржель». Сейчас, кстати, мы добиваемся для него статуса «народный». Также, в театре есть вокальное отделение для детей, литературная гостиная. Их сложно «раскидать» по расписанию, потому что здание маленькое. Если основной зал занят, то у нас остаётся совсем небольшое пространство, а заниматься хочется всем.Взрослую труппу мы собрали год назад. Весной, когда начался карантин, мы уже готовились сдавать спектакль. Но зловредный коронавирус всё сорвал.- Как вы набирали актёров в труппу?- Я люблю этот вопрос (смеётся). На самом деле, мне просто повезло. У театра «Совёнок» хорошая репутация. Когда я дала объявление о наборе взрослой труппы, ко мне пришли все творческие люди нашего города. Они – яркие, интересные личности с огромным количеством энергии. Играть я никого не заставляю, ребята делают свою работу с большим энтузиазмом. А когда у людей есть энтузиазм – у них всё получается. Они как губки впитывают информацию и искренни стараются, готовы отдаваться работе днём и ночью, а это - самое главное. Мне было приятно с ними познакомиться.На самом деле, когда я давала объявление, то боялась, что ко мне придут люди очень зажатые. С ними можно работать, но сначала нужно провести множество тренингов, занятий, которые помогут раскрепоститься, а на это уходят многие месяцы. Я понимала, что у меня нет столько времени, хотела, чтобы они пришли, мы с ними позанимались, а потом сразу приступили к пьесе. Так оно и вышло.Сила творчества- Ваши актёры – любители. Соответственно, у них есть основные работы?- Кто-то работает в районном доме культуры, кто-то ведёт фитнесс (поэтому на репетициях часто звучат разговоры о правильном питании и тренировках), а кто-то не работает вовсе, занимается дома с детьми. Для руководителя учреждения - это удобно, репетиции можно подстраивать под любое расписание.- Работать с любителями намного сложнее, чем с профессионалами?- Конечно, сподручнее работать с профессионалами, которые выходят на сцену и понимают, что и как им нужно делать, ещё и режиссёру могут подсказать. Любители, по началу, немного недопонимают как искать мизансцены, им сложнее понять, что от них хочет режиссёр.Поначалу я думала, что всё будет просто, ребята у нас замечательные. Оказалось, что их нужно учить, работать с ними. Но в этом-то и есть кайф. Поработать, научить и посмотреть на результат, сделать для себя какие-то выводы и идти дальше с новыми мыслями, силами и опытом.- В тяжёлый период пандемии, как вы поддерживали мотивацию у артистов?- Когда театра закрыли, все очень тосковали по сцене, но руки не опускали. Мы собирались по несколько человек и в качестве мастер-классов смотрели записи спектаклей, изучали работу профессиональных артистов, подмечали их настроение, темп и ритм, обсуждали увиденное. Помню, как воодушевились ребята, когда мы смотрели постановку «№13». Им хотелось творить, хотелось, чтобы ими восхищались зрители, хотелось стать профессионалами.- Можно ли сказать, что сложные условия этого года выявили людей, истинно интегрированных в процесс творчества?- Я думаю, что для творческих людей этот год был очень показательным. Раньше, бывало, проснёшься и думаешь – «нужно готовить мероприятие к субботе, написать сценарий, повторить текст... » Во время пандемии было чёткое понимание, что в грядущую субботу ничего не будет, как, впрочем, и в следующую, и через месяц, скорее всего, тоже. Не будет ни текстов, ни концертов, ни спектаклей – вообще ничего.Именно в тот момент люди ещё больше полюбили свою работу, атмосферу, которая царит на массовых мероприятиях. Период пандемии помог нам полюбить культуру ещё больше, мы стали с трепетом относиться к любому виду творчества. Мы стали мыслить по-новому.Не время для слёз- Свой первый спектакль вы поставили по комедийной пьесе Ольги Степновой «Счастливый пельмень». Чем обусловлен выбор?- Пьеса показалась мне очень позитивной, в ней был доступный, «светлый» юмор. Когда я её читала в первый раз, у меня сложилось впечатление, что главные герои живут в Киржаче. По духу – это местная семья, наши люди, как они есть. Кроме того, пьеса показалась мне простой по темпо-ритму, я понимала, что она не будет затянутой, её нескучно смотреть. Да и по актёрскому составу её будет нетрудно потянуть. Здесь не нужно никого искать, все на своих местах. Поэтому мы её и поставили.Премьера спектакля состоялась 10 октября, в мой День рождения. Конечно, волнение было. Я очень переживала за актёров, за себя. Хотелось, чтобы никто ничего не забыл, чтобы все сработали чётко. Для меня было очень важно понять, что актёры получают удовольствие от происходящего на сцене. Когда я это увидела, то поняла, что всё хорошо. На середине спектакля я уже расслабилась.Первыми зрителями были наши родственники, друзья и коллеги, им очень понравилось. Следующие показы также прошли успешно. Зрители смеялись буквально везде, отдача была очень хорошая. В конце ноября, кстати, наш спектакль занял 3 место на региональном театральном фестивале, а актёр Александр Головкин получил приз за лучшую мужскую роль.Вторая пьеса, над которой мы работаем сейчас – более глубокая. Там тоже есть юмор, но более жёсткий – это «чёрная» комедия.- Ваш репертуар будет развиваться в сторону более сложной драматургии?- Думаю, что я к ней приду. Мне нравится работать над сложными произведениями, это очень интересно. Но нельзя забывать, что сейчас продолжается пандемия, многие люди сильно болеют, теряют своих друзей и близких. Трагедии и сложные экзистенциальные драмы сейчас ставить просто невозможно. В сложное время хочется дарить зрителям побольше позитива.Именно поэтому мы долго тянем с «чёрной» комедией, в которой фигурирует тема смерти. Лишь недавно я поняла, что её нужно доделать. А там уже посмотрим, будем её показывать или нет. Комедия – это пока то, что нужно людям. Ведь зрители приходят в театр отдохнуть душой и не хочется, чтобы после моей постановки они вышли отягчённые мрачными мыслями.- На ваш взгляд, что нового вы можете привнести в театральную жизнь региона? В чём ваша «изюминка»?- Это пока сложный вопрос. Думаю, что есть смысл вернуться к нему через пару лет, когда я сделаю какой-то вывод, подведу черту. Сейчас происходит активный процесс творческого поиска.Планов много, у искусства нет границ. В нашем городе есть творческие коллективы, музыканты, хореографы, которые могут помочь с постановками. Мы занимаемся художественной самодеятельностью, но, когда ставим спектакль, – стараемся быть на уровне. Если в постановке присутствует хореография, то её ставят профессиональные хореографы. Если актёры поют, то сначала занимаются с педагогами по вокалу. У нас серьёзный подход, хоть мы и провинция.Выноска«Сейчас продолжается пандемия, люди теряют своих друзей и близких. Трагедии и сложные экзистенциальные драмы ставить нельзя. Нужно дарить зрителям больше позитива.»