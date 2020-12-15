Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги конкурса "Лучшая управляющая компания/Лучшее ТСЖ".
Во Владимире с каждым годом появляется все больше детских площадок. Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги конкурса "Лучшая управляющая компания/Лучшее ТСЖ" Новый игровой комплекс выиграла управляющая компания "МУП ЖРЭП".
Островок детства появился в микрорайоне Доброе. Место для установки выбирала компания - победитель. По словам генерального директора Галины Локостовой, такой игровой комплекс пятиэтажный дом на Растопчина 45 позволить себе не мог.
Галина Локостова, генеральный директор управляющей компании ООО "МУП ЖРЭП":
- Когда получили известие, что мы заняли первое место... нашей управляющей компании была выделена в качестве приза детская площадка. Причем очень хорошая, современная, сертифицированная. Как раз то, что сейчас нужно по всем правилам и нормам. Нам уже её установили, я думаю уже скоро её с удовольствием будут использовать наши жители, дети.
В конкурсе приняли участие четыреста пятьдесят три управляющих компании.
Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" :
- Из них мы выбрали 30 компаний, которые набрали наибольшее количество баллов. Из 30 компаний мы выбрали, по всем подсчетам 6 номинантов-победителей. Мы этот конкурс будем продолжать, потому что он позволяет поощрить лучшие компании лучшие компании, которые показывают хорошую платежную дисциплину.
Второе место в конкурсе заняли сразу два участника из
Кольчугино и Собинки. Они получили сертификаты на установку детских
каруселей и песочниц для придомовых территорий. А управляющая компания из Гусь-Хрустального, участвующая
впервые, сразу вошла в тройку лучших. И разделила третье место с компанией из Киржача.
Екатерина Горбова, председатель правления ТСН "Трансагенство" г. Гусь-Хрустальный:
- Мы очень рады, что мы заняли третье место. В этом году наш дом вошел в благоустройство, то есть нам сделают придомовую территорию, поставят новые клумбы, посадим цветочки и будет у нас всё замечательно!
Конкурс проводится всего три года , но стал
уже популярным не только среди управляющих компаний , но и жителей. Люди
видят , что их усилия
по экономии ресурсов
приносят реальные результаты.
Юлия Шувалова, Александр Чунаев
"Вести Владимир