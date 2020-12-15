Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги конкурса "Лучшая управляющая компания/Лучшее ТСЖ".

Во Владимире с каждым годом появляется все больше детских площадок. Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги конкурса "Лучшая управляющая компания/Лучшее ТСЖ" Новый игровой комплекс выиграла управляющая компания "МУП ЖРЭП".Островок детства появился в микрорайоне Доброе. Место для установки выбирала компания - победитель. По словам генерального директора Галины Локостовой, такой игровой комплекс пятиэтажный дом на Растопчина 45 позволить себе не мог.Галина Локостова, генеральный директор управляющей компании ООО "МУП ЖРЭП":- Когда получили известие, что мы заняли первое место... нашей управляющей компании была выделена в качестве приза детская площадка. Причем очень хорошая, современная, сертифицированная. Как раз то, что сейчас нужно по всем правилам и нормам. Нам уже её установили, я думаю уже скоро её с удовольствием будут использовать наши жители, дети.В конкурсе приняли участие четыреста пятьдесят три управляющих компании.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" :- Из них мы выбрали 30 компаний, которые набрали наибольшее количество баллов. Из 30 компаний мы выбрали, по всем подсчетам 6 номинантов-победителей. Мы этот конкурс будем продолжать, потому что он позволяет поощрить лучшие компании лучшие компании, которые показывают хорошую платежную дисциплину.Второе место в конкурсе заняли сразу два участника изКольчугино и Собинки. Они получили сертификаты на установку детскихкаруселей и песочниц для придомовых территорий. А управляющая компания из Гусь-Хрустального, участвующаявпервые, сразу вошла в тройку лучших. И разделила третье место с компанией из Киржача.Екатерина Горбова, председатель правления ТСН "Трансагенство" г. Гусь-Хрустальный:- Мы очень рады, что мы заняли третье место. В этом году наш дом вошел в благоустройство, то есть нам сделают придомовую территорию, поставят новые клумбы, посадим цветочки и будет у нас всё замечательно!Конкурс проводится всего три года , но сталуже популярным не только среди управляющих компаний , но и жителей. Людивидят , что их усилияпо экономии ресурсовприносят реальные результаты.Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести Владимир