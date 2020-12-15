За минувшую неделю к врачам Владимирской области за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 11 652 жителя региона.

За минувшую неделю к врачам Владимирской области за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 11 652 жителя региона. Из них – 5 428 детей.Эпидпорог превышен на 24%, а у владимирцев в возрасте от 15 лет и старше на 99,7%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Во Владимире за семь дней зафиксировано 4 170 жалоб на здоровье у людей с признаками простудных заболеваний. Среди них – 2 0 83 ребёнка.Превышение эпидпорога в столице Владимирской области - 20,7%. У детей от 7 до 14 лет на 4,9%. У горожан от 15 лет и старше почти на 50%.По результатам мониторинга за прошедшую неделю чаще всего выявлялись ковид, криновирусы, парагрипп, бокавирусы и деновирусы.