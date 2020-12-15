В медицинских организациях региона действует 1709 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 15 декабря в медицинских организациях региона действует 1709 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89 процентов из них занято (1519), свободны – 190 коек. 14 декабря в Собинской районной больнице дополнительно развёрнуто 30 специализированных коек.13986 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе – 180 человек. За период наблюдения в области отмечен 401 летальный случай