Алексей Лялин в интервью газете «Аргументы и Факты» называет таковыми пекарей, людей, которые делают хлеб - продукт №1, как принято называть его в России.

Герой нашего времени. Военный? Спортсмен? Космонавт? Алексей Лялин в интервью газете «Аргументы и Факты» называет таковыми пекарей, людей, которые делают хлеб - продукт №1, как принято называть его в России. Видимо, в этом есть свой резон. Когда в стране все хорошо, возможно не всегда нужны ежедневные подвиги, а вот ежедневный качественный и вкусный хлеб нужен всегда. Мы расскажем об одном таком герое, благодаря стараниям и профессионализму которого, жители региона покупают и едят один из самых вкусных хлебов в России.... Ему нет еще и тридцати. А он уже исполняет обязанности начальника цеха №1 на . И этот цех первый не только по нумерации. Именно здесь выпекаются массовые сорта хлеба, те самые, которые мы с самого детства привыкли называть «черный» и «белый» хлеб.Зовут нашего героя – Никита Матросов. У него самая обычная биография. Родился и вырос во Владимире. Окончил техникум экономики и права. Служил в армии. После службы поступил на учебу во Владимирский филиал Российского университета кооперации...- Как и когда Вы оказались на Владимирском хлебокомбинате? – спрашиваю у Никиты.- Я с детства имел пристрастие ко всякого рода экспериментам с приготовлением пищи. Меня всегда интересовали технологические процессы. Был готов посвятить этому жизнь. И, в то же время, хотелось чего-то в этой жизни добиться, достичь каких-то вершин. Мои однокашники по студенческой скамье, уже работавшие на Владимирском хлебокомбинате, предложили – приходи к нам, попробуй, и специальности интересные можешь освоить, и для карьерного роста молодежи есть все возможности.И Никита попробовал. Чего ж не попробовать, всегда был поклонником знаменитого владимирского хлеба и другой комбинатовской продукции. Начал со специальности весовщика – вел учет продукции. Его старание и добросовестность заметили. Сделали на молодого работника ставку. В течении определенного времени дали возможность постажироваться по всем основным пекарским специальностям: пекарь, тестовод, дрожжевод, технолог... Пробелы в теоретической подготовке Матросов устранил, пройдя обучение в Московском государственном университете пищевых продуктов, с которым у Владимирского хлебокомбината есть соответствующее соглашение. В итоге, его аттестовали и назначили на должность сменного технолога. А это уже очень многое значило. Ведь сменный технолог – это тот человек, который осуществляет контроль и несет ответственность за все технологические процессы, от закваски до выхода продукта из печи.- И все-таки, Никита, Вам нет еще и 30, Вы на комбинате всего 5 лет, и уже исполняете обязанности начальника основного цеха. Как такое стало возможно, сколько человек у Вас в подчинении?- В подчинении у меня 100 человек...- ?!- Наверное, здесь просто многие векторы совпали, главные – это мое огромное желание и ставка руководства комбината на молодежь.- Сложно руководить таким большим коллективом?- Все зависит от тебя самого и непосредственно от коллектива. О себе я говорить не буду, а коллектив просто замечательный. И молодежи много, и те, кто проработал на предприятии более 30 лет есть. Главное – все настоящие профессионалы своего дела. У нас, конечно, уровень автоматизации и роботизации, очень высокий, но без человека никак.... У Матросова была возможность убедиться в силе духа и сплоченности коллектива, в котором он работает, в экстремальной ситуации. Как-то, во время ночной смены, случилось чрезвычайное происшествие, поломка на линии по производству батонов – оборвалась цепь. На ремонт требовалось время. Но в городе, в области знали, что утром, в магазинах, как обычно, будет присутствовать свежий владимирский хлеб... Ни у кого не возникло никаких вопросов. Перешли на ручной режим работы. Он, конечно, потребовал от людей и сил, и терпения. Но свежий владимирский хлеб утром в магазинах появился...Единство коллектива крепится не только совместной работой, но и праздничными мероприятиями. Особенно запоминаются Дни рождения комбината, которое практически совпадает с Днем пищевика, когда награды находят всех отличившихся. Никита навсегда запомнил первую свою награду от комбината – «За достижение года». Он также с полным основанием может считать себя причастным и к куда более высоким наградам, которых удостаивался за последнее время комбинат – Благодарности Президента РФ, Национальной премии Правительства РФ в области качества, Федеральных Знаков качества, призов и дипломов международных и отечественных форумов и выставок.- А самая моя большая награда, - говорит Матросов, - это любовь и уважение покупателей к нашей продукции. Пусть и прозвучит, возможно, громко, но ради этого стоит жить.И ради этого исполняющий обязанности начальника Цеха №1 Владимирского хлебокомбината Никита Матросов каждый рабочий день встречает с хорошим настроением – ведь он идет на свою любимую работу и будет лично причастен к изготовлению замечательного владимирского хлеба...