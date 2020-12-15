Для Львов 2021 год будет годом перемен, причем тех перемен, которые вы сами в своей жизни инициируете. Вам рекомендуется экспериментировать, пробовать себя в чем-то новом, осваивать новые знания, входить в новый круг общения, находить друзей, единомышленников, с которыми вы будете на одной волне. Это позволит вам максимально эффективно реализовывать вибрации года, и получать больше бонусов и меньше каких-то сложностей.

Для Львов 2021 год будет годом перемен, причем тех перемен, которые вы сами в своей жизни инициируете. Вам рекомендуется экспериментировать, пробовать себя в чем-то новом, осваивать новые знания, входить в новый круг общения, находить друзей, единомышленников, с которыми вы будете на одной волне. Это позволит вам максимально эффективно реализовывать вибрации года, и получать больше бонусов и меньше каких-то сложностей.В период с 18 июля по 31 декабря с экспериментами будьте осторожны.Будьте более внимательны к тем подружкам и друзьям, который будут появлятьсярядом с Вами, потому что они могут вам откровенно завидовать, предупредила .Самая актуальная тема в течение года – это тема любви иотношений. Если вы будете максимально предаваться развлечениям, увлечениям,будете заниматься детьми и любовными отношениями, то рискуете упустить многоинтересного, полезного и замечательного. Если же вы будете ориентироваться начто-то новенькое, не будете смотреть назад, а будете идти вперед, то тогда год обещаетбыть очень замечательным, прорывным и бомбическим.Те Львы, кто рожден с 29 июля по 6 августа, могут требоватьк себе повышенного внимания от других людей. Вам нужно минимальноэкспериментировать со своей внешностью и каким-либо образом менять себя, менятьсвой стиль, менять свою внешность. Вы можете захотеть радикальных изменений, ноони вряд ли вас будут красить.Работа, карьераУже с начала года, с 7 января по 4 марта, Вы можетепочувствовать волну, которая выносит вас на верх, к славе, известности ипопулярности. Вы можете хайповать, вы можете получать протекцию влиятельныхлюдей, быть на короткой ноге с руководителями, получать назначения на новуюдолжность. Для вас такой период, когда достигаются очень легко любые цели,желания. Планы, которые вы ставите перед собой, реализуются.Будьте аккуратны с 1 января до 18 июля. Ваши отношения сруководителем могут быть отравлены предвзятостью и какими-то финансовымивопросами. Не исключены ситуации, при которых руководитель может взваливать навас большую ответственность, давать вам хорошую должность, но при этом не готовбудет за нее платить, доплачивать.С 24 апреля по 12 июня очень непростой период в работе, когдавы можете чувствовать огромную усталость. Это время, когда вам нужно большевнимания уделять своему самочувствию, здоровью, а не пытаться менять местоработы, хоть вы и будете недовольны им. Это не лучшее время для того, чтобыактивничать в профессиональном аспекте, и ставить перед собой какие-то цели,налаживать контакты с другими людьми.Продуктивный период в работе с 18 ноября по 31 декабря, когдавы можете с легкостью решить любые ситуации, которые будут возникать, можете получитьпротекцию, поддержку, получить финансовую отдачу. Возможны поездки,командировки, много общения, каких-либо договоренностей с другими людьми,которые будут улучшать общий фон, связанный с работой, могут давать вам отдачумаксимальную от работы.Те Львы, кто рожден в период со 2 по 6 августа, вам нерекомендуется резко что-либо менять в работе, если обстоятельства сами незаставляют вас это делать. Какие-то внешние факторы могут менять место работы,например, может происходит реорганизация, может происходить резкая сменаначальства, и это может не очень позитивно сказываться на ваших планах и целяхцелом.ФинансыФинансовая отдача в этом году будет зависит от того,насколько вы цените то, что вы имеете. Если вы будете ставить перед собойглобальные финансовые цели, если вы будете желать иметь миллионы, при том, чтозарабатываете только десятки тысяч, то можете потерпеть неудачу. Нужно бытьреалистами для того, чтобы получить то, что действительно Вы можете иметь.Наиболее активный период в деньгах – с 14 мая по 28 июля. Этовремя, когда у вас есть шанс получить хороший доход через других людей, череззаймы, кредиты, через подарки, через бонусы, различные выплаты, через страховки.В этот период удачно будут решаться ситуации, если вы работаете с клиентами. Возможноувеличение уровня дохода через других людей. То есть будет расти количествоклиентов и будет расти доход от этих клиентов. Поэтому используйте это времядля того, чтобы максимально получить финансовую отдачу.С 30 июля по 16 сентября в вопросах денег нужно бытьпредельно внимательными для того, чтобы не потерять. Это период, когда деньгибудут легко приходить, но и могут достаточно легко уходить. Они будутзадерживаться рядом с вами в тот момент, когда вы будете за ними следить, тогда,когда вы будете знать деньгам счет и будете их контролировать.Отношения, семьяБезусловно, вы в 2021 году те счастливчики, кому повезет влюбви. Вы имеете все шансы устроить свою личную жизнь, улучшить текущиеотношения, привнести больше романтики, любви в отношения.Если вы уже находитесь в отношениях, то в период с 1 январяпо 14 мая и с 28 июля по 29 декабря Вы можете почувствовать значительноеотношений. Ваша вторая половинка будет носить вас на руках, будет делать длявас все, что вы хотите, удовлетворит любые ваши запросы и потребности. У васможет начаться второй медовый месяц или даже год.Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то с 1января до 14 мая и с 28 июля по 29 декабря у вас есть прекрасные шансы, чтобыустроить свою личную жизнь, и найти того человека, с которым бы вам было вместекомфортно идти по жизни. Это действительно период, когда есть шанс найти своювторую половинку.Те Львы, кто родился в период с 29 июля по 6 августа, ввашей жизни могут происходить неожиданные перемены, связанные с личной жизнью.Здесь очень важно понимать, что ваши отношения, в которых вы находитесь сейчас,они скорее всего себя изжили, и необходимо что-то радикально в них поменять.Если вы сами не готовы к этим переменам, то внешние обстоятельства будутсоздавать ситуации, которые будут менять эти отношения. Но вам стоит помнить,что любые перемены в личной жизни, даже если они кажутся неблагоприятными, витоге будут для вас позитивными, и откроют для вас возможность построения более гармоничныхотношений.В течение всего 2021 года есть шанс решить вопросы,связанные с детьми, с деторождением, воспитанием. Но вам звезды не рекомендуютмного энергии и сил тратить на воспитание детей, на установление контакта сними. Позвольте им быть самостоятельными. Это вам развяжет руки и даст шансвпустить в свою жизнь новые энергии, новые вибрации, сделает ваш год болеепродуктивным.