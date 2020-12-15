После бесснежных морозов во Владимир, похоже, приходит настоящая зима. В городской администрации рассказали, как справляются с последствиями снегопада. 54 единицы техники и более 80 рабочих

После бесснежных морозов во Владимир, похоже, приходит настоящая зима. В городской администрации рассказали, как справляются с последствиями снегопада. 54 единицы техники и более 80 рабочих убирают снег вручную. С утра дороги обработали песко-соляной смесью. Рабочие расчистили остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы, дороги к социальным объектам. Жаловаться на плохую уборку муниципальной территории можно по телефонам,