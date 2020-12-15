Неизвестную картину народного художника России Кима Бритова обнаружили в Самаре. Шедевр одного из родоначальников Владимирской школы живописи подарили Владимиро-Суздальскому музею заповеднику.

Неизвестную картину народного художника России Кима Бритова обнаружили в Самаре. Шедевр одного из родоначальников Владимирской школы живописи подарили Владимиро-Суздальскому музею заповеднику.Счастливое возвращение картины народного художника России Кима Бритова на Родину. Этого события ждали в музее год. Бандероль из Самары с ценным экспонатом , наконец, доставили во Владимир.Бесценный подарок. Первыми вместе с генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланой Мельниковой экспонат видят реставраторы. Профессионалы должны оценить состоянии картины кисти одного из основоположников Владимирской школы живописи Кима Бритова. Работа редкая. Раннего периода-творчества живописца. Их немного и большинство- в частных собраниях .Ольга Миночкина , художник-реставратор первой категории ГВСМЗ:- Ну что многослойный картон прямо расслаивается. Вот видите. Это всё основа . Тут потребуется , конечно, серьёзная реставрация, но ничего такого сверх естественного здесь нет. Всеможно сделать!По словам Светланы Мельниковой,история обнаружения картинывладимирского художникаКима Бритова похожа на кино.Работу известного владимирского живописца обнаружили в Самаре на пепелище старого дома.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Представить, что работа ранняя Кима Бритова в полном смысле слова будетв груде строительного мусора, на строительнойплощадке. Я такогои представить не могла! И самое главное, чтотакая вещь жизнеутверждающая!В нашем собрании есть потрясающе вещи. У нас есть минимум 78 работ. Есть более ранние вещи 50-ых годов, но это приобретение совершенно особенное и называется оно очень просто "Март".Картину обнаружил глава строительной компании Игорь Хмелёв. Во время расчистки площадки для нового здания в старом центре Самары.Дмитрий Хмелёв, глава строительной компании, коллекционер:- Стенку между домами деревянными ее делали кирпичной. Это называлось брандмауэр - называется эта стенка. И получилось здесь стояла печка, здесь брандмауэр и скорее всего может быть бывший хозяин просто снял ее, когда стала неинтересно,вот это место было, обычно куда складывают все ненужное за печку складывали,и вот когда дом сгорел, обрушился. Это же руины были. Вот это место было защищенным от огня и вот поэтому спасло эту картину.Этоне первая ценная находка строителя. Хмелёв давно занимается коллекционированием. Возможно,это и спасло шедевр от гибели.Дмитрий Хмелёв, глава строительной компании, коллекционер:Сначала она просто лежала. Внимания честно я ей не придал. Ну немножко почистил, помыл, подпись. Потом появилось время посмотрел в интернете. Да есть такой художник. А потом уже принес своим друзьям краеведам показал им, и они по соцсетям стали изучать и по концовке об этой картине узнал Владимиро-Суздальский музей. Откуда Ким Бритов родом. Для них скажем так это топовый художник. Это их скажем так национальная гордость/! Ну и они изъявили желание чтобы эта картина была у них. Я /пошёл навстречу.В старых домах- те, что шли под снос, Дмитрий Хмелёв не раз находил раритеты. Многие из них благодаря меценату стали общественным достоянием. Есть такие объекты не только в Самаре, но и Северодвинске.Колокол теплохода "Кашгарь", госпиталя, который сейчас стоит на набережной в виде памятника Первой мировой войны. Найден колокол Самара ездовой, который сейчас находится на первом перроне .2 года назад в Северодвинск я отвез закладную доску подводной лодки. Это как знамя полка, которую встречал весь завод, и заняла почетное место в музее.А вот как работаБритоваоказалась в Самаре? История тоже интересна. В 1963 году этюдв качестве выигрыша первой художественной лотереидостался жителю Самары.После реставрации работа займет достойное место в Картинной галереи владимирских Палат. Галерею откроют после ремонта в следующем году. Самарский меценат станет почетным гостем церемонии открытия.Вера Куликова, Александр Чунаев, Евгения Фёдорова, Александр Никитенко. Вести-Владимир.