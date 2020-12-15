Фигуранты специально приехали из соседнего района, чтобы совершить кражу.

В конце сентября в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району обратились представители одного из сельхозпредприятий, сообщившие, что с территории были похищены несколько металлических элементов от оборудования.Сумма причиненного ущерба составила 25 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили маршрут передвижения злоумышленников, а затем задержали их.Установлено, что фигуранты, безработные 37-летний мужчина и 34-летняя женщина, проживающие в Кольчугинском районе, приехали в Киржач, чтобы совершить кражу. Поняв, что за ними никто не наблюдает, злоумышленники вошли на территорию и похитили детали из металла, которые погрузили в автомобиль и впоследствии сдали в пункт приема лома.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).