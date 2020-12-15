Скончались от ковида ещё 9 пациентов.

За минувшие сутки во Владимирской области диагностировано 184 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.В лидерах по заболеваемости вновь Владимир - 47 новых пациентов; 20 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 12 - в Вязниковском, 11 - в Петушинском, 10 - в Юрьев-Польском, 10 - в Александровском, 7 - в Киржачском, 7 - в Гороховецком, 6 - в Камешковском, 5 - в Суздальском, 5 - в Кольчугинском, 5 - в Меленковском, 4 - в Селивановском, 3 - в Собинском, 1 - в Судогодском.В целом по России за минувший день ковидом заразились 26 689 человек.