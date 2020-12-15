До Нового года осталось чуть больше двух недель, и многие артисты уже вовсю создают праздничную атмосферу в своих домах. Они наряжают елки, развешивают гирлянды и с радостью делятся результатом с поклонниками, советуя последовать их примеру.

До Нового года осталось чуть больше двух недель, и многие артисты уже вовсю создают праздничную атмосферу в своих домах. Они наряжают елки, развешивают гирлянды и с радостью делятся результатом с поклонниками, советуя последовать их примеру.Тренер Татьяна Тарасова воссоздала ту самую елку из детства: обилие цветов, игрушки самых разных размеров. На ее праздничном дереве есть и коньки, и шарики от "Первого канала", и колокольчики, и ангелы. "Мы уже нарядили елку. Сегодня будем смотреть очередной выпуск "Ледникового периода". Будем болеть за наших девочек и мальчиков на Кубке России. Не пропустите!" – написала Татьяна Анатольевна в минувшие выходные.Похожая елка получилась и у Ольги Орловой. Однако у певицы преобладают золотистые тона. Широкие ленты, веточки, большие медведи, перья – елка звезды выглядит празднично и душевно.Известно, что в прошлом году праздник у Ксении Бородиной прошел с размахом. Что будет в эту праздничную ночь пока непонятно, но елка выглядит многообещающе.Недавно Елена Ксенофонтова рассказала, что много лет сама делает игрушки и продает уже готовые, искусно украшенные елки. Ее творения пока мало кто видел, но праздничный символ у актрисы дома украшен с большим вкусом.Также свои елки уже показали Анастасия Волочкова, Оксана Самойлова, Владимир Яглыч и некоторые другие звезды отечественного шоу-бизнеса.