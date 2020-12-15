В качестве примера он привел компании «Аскона» и «Генериум».

На стартовавшем во Владимирской области инвестиционном конгрессе Министр промышленности и торговли Денис Мантуров обратился к участникам мероприятия.«Владимирская область в этом году продемонстрировала хороший рост индекса промышленного производства и экспорта. Побывав в регионе в 2020 году, я в очередной раз убедился, что здесь промышленники ответственно относятся к решению важных социальных задач и в нужный момент способны мобилизовать свои ресурсы», – отметил госслужащий.В качестве примера он привел компании «Аскона» и «Генериум».«Высоких показателей Владимирской области помогают достигать действующие индустриальные и технопарки. Индустриальный парк «Ставровский» с 2016 года входит в реестр Минпромторга и может претендовать на меры господдержки от нашего ведомства. Промышленный технопарк «Иксел» уже подавал заявку на включение в реестр Минпромторга России. При этом «Иксел» уже получил более 145 млн рублей поддержки. Сумма налогов от резидентов этого технопарка составила 3,2 млрд рублей», – добавил министр.С 2021 года планируется запуск нового механизма поддержки создания и развития индустриальных парков и промышленных технопарков. Он позволит компенсировать затраты, понесённые частными инвесторами на создание инфраструктуры в объёме уплаченных налогов и таможенных пошлин в федеральный бюджет.«Эта мера поддержки актуальна для моногородов области», - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.Кроме этого, Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил обновлённую версию единой региональной субсидии. В её рамках предприятия смогут возмещать затраты на техническое присоединение, выплату первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования.Денис Мантуров уверен, что Владимирская область имеет всё для реализации амбициозных планов и развития промышленного потенциала.Добавим, что в перый же день инвестиционного форума было объявлено о, который будет работать на солнечной энергии, а также об открытии в Кольчугине .