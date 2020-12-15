"Предварительно установлено, что злоумышленник, не имея соответствующего разрешения, совершил отлов трех самок сапсанов - хищных птиц из семейства соколиных" - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по городу Москве при участии сотрудников Центральной оперативной таможни и Чертановской межрайонной прокуратуры задержан житель столицы, подозреваемый в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.Предварительно установлено, что злоумышленник, не имея соответствующего разрешения, совершил отлов трех самок сапсанов – хищных птиц из семейства соколиных. Противоправный промысел был осуществлен на территории естественного обитания пернатых в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого подозреваемый перевез птиц в свою московскую квартиру с целью их дальнейшей продажи.Следователем СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сапсаны были обнаружены в шкафах и на балконе квартиры фигуранта. В настоящее время они переданы под наблюдение специалистам-орнитологам.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.