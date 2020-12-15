Доходная часть бюджета в 2021 году запланирована в размере 9 млрд. 565 млн рублей.

Доходная часть бюджета в 2021 году запланирована в размере 9 млрд. 565 млн рублей, что на 1 млрд 345 млн рублей больше, чем доходы 2020 года.Расходы же составят 9 млрд. 766 млн рублей, превысив аналогичные показатели уходящего 2020 года на 1 млрд. 299 млн рублей.В общем объеме расходов бюджета на 2021 год расходы на образование составляют 5 416 495,2 тыс. руб.Расходы на социальную политику запланированы в сумме 613 578,6 тыс. руб.Объем расходов на физическую культуру и спорт в 2021 году планируется в сумме 248 953,0 тыс. руб.Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году составят 642 024,1 тыс. руб.Расходы на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды планируются в сумме 7 805,0 тыс. руб.Из общего объема расходов бюджетные инвестиции запланированы в сумме 1 865 353,6 тыс. руб.Расходы на реализацию национальных проектов запланированы в бюджете на 2021 год в размере 1 313 745,9 тыс. руб., в том числе: «Жилье и городская среда» - 120 333,5 тыс. руб.; «Демография» - 264 857,6 тыс. руб.; «Образование» - 666 520,5 тыс. руб.; «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 250 132,0 тыс. руб.; «Культура» - 11 902,3 тыс. руб.В 2021 году планируется реализация 25 муниципальных программ с объемом финансирования 8 505 693,7 тыс. руб.Напомним, что бюджет города на 2021 год планируется с дефицитом в объеме 201 000 тыс. руб. или 5,0% от объема налоговых и неналоговых доходов.