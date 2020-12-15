Сигнал о возгорании частного дома поступил в 4:05 из деревни Иваньково округа Муром.

Сигнал о возгорании частного дома поступил в 4:05 из деревни Иваньково округа Муром.Из-за позднего сообщения, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом уже полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила 54 кв. м. К сожалению, при разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.