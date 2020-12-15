Планируется отреставрировать фасад здания и восстановить полы в зрительном зале.

Владимирский областной театр кукол объявил тендеры на реставрацию здания, которое является объектом культурного наследия.С победителями тендеров готовы заключить контракты на 11,6 млн рублей и 10,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 11 января, 14-го подведут итоги.Планируется отреставрировать фасад здания и восстановить полы в зрительном зале.Напомним,был открыт в 1905 году. Ныне в этом здании располагается Театр кукол. Здание строилось по проекту архитектора Якова Ревякина и сочетает черты модернизма и неоклассицизма. Интерьеры декорированы лепниной в стиле ампир.В революцию 1905 года здесь устраивались массовые городские собрания и митинги. После Февральской революции 1917 года этим домом сначала ведал губернский исполком, являвшийся органом Временного правительства, а затем он использовался большевиками для пропагандистской и культурной рабо­ты среди жителей города. Здесь проходили встречи солдат с населением Владимира, работала народная библиотека - читальня. После Октябрьской революции Народный дом был занят под драматический театр, который здесь разме­щался до ноября 1972 года.