Известно, что изъятые предметы мужчина находил при раскопках и приобретал у копателей для коллекционирования...

Оперативники ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ.В результате проверочных мероприятий в квартире жителя одного из домов на Холмогорской улице были обнаружены и изъяты предметы, похожие на снаряды для минометной стрельбы, предметы, схожие с гранатой и пистолетом, порох, а также вещество неизвестного происхождения.Согласно справке об исследовании изъятые 4 предмета, похожие на минометные мины, предмет, схожий с гранатой Ф1, и 3 головных взрывателя артиллерийских снарядов изготовлены промышленным способом и не содержат взрывчатых веществ. Изъятые револьвер 5.6 мм и патроны в количестве 91 штуки не пригодны к стрельбе.Прозрачный полиэтиленовый контейнер с сыпучим веществом темно-серого цвета, массой около 70 граммов, является бездымным порохом – взрывчатым веществом метательного действия. Изъятый материал, массой свыше 12 граммов, является наркотическим средством – марихуаной.Как стало известно, изъятые предметы мужчина находил при раскопках и приобретал у копателей для коллекционирования.Дознанием Отдела МВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29