Марат Фахретдинов прошел путь от государственного налогового инспектора до заместителя начальника Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

И.о. руководителя УФНС России по Владимирской области Государственный советник РФ 3 класса Марат Фахретдинов.Марат Мансурович родился в Москве. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ, Российский университет кооперации Центросоюза РФ, РАНХиГС.Марат Фахретдинов прошел путь от государственного налогового инспектора до заместителя начальника Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. С апреля 2014 по март 2018 год замещал должность начальника отдела контроля налоговых органов в Федеральной налоговой службе. С 14 декабря исполняет обязанности руководителя УФНС России по Владимирской области.За заслуги в профессиональной деятельности, эффективную и безупречную гражданскую службу награжден Почетными грамотами ФНС России, медалью лауреата премии им. Ю.В. Андропова, знаком отличия «Отличник ФНС России», медалью ФНС России «За безупречную службу» 2 степени, юбилейной медалью ФНС России «30 лет налоговых органов Российской Федерации». Мастер спорта по гребному слалому. Чемпион России.