Специалисты федеральной организации Трезвая Россия выяснили, что подавляющее большинство россиян в трудоспособном возрасте употребляют алкоголь. Такие данные эксперты привели в своем ..

Специалисты федеральной организации "Трезвая Россия" выяснили, что подавляющее большинство россиян в трудоспособном возрасте употребляют алкоголь. Такие данные эксперты привели в своем докладе по демографической ситуации в стране.По слова исследователей, пострадать от пагубных последствий распития спиртного рискует все трудоспособное население страны – 89,6 миллиона человек. Они составляют 61% от общей численности населения России. Более того, свыше 76 миллионов из них употребляют алкоголь. Эксперты подчеркнули, что 70% случаев их смерти так или иначе связаны с алкоголем, сообщает телеканал "".