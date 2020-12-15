Боевое искусство для всех. Владимирская областная Федерация айкидо благодаря поддержке Фонду президентских грантов укомплектовала новые тренировочные залы инвентарем и современным покрытием.

Боевое искусство для всех. Владимирская областная Федерация айкидо благодаря поддержке Фонду президентских грантов укомплектовала новые тренировочные залы инвентарем и современным покрытием.Это целая система мышления, принципов, движения и навыков, которая "заходит" через тело посредством тренировок и повторений. Айкидо не только способно изменить человека физически, но и очистить его разум. Михаил Якушев занимается им уже 2 года, за это время юный спортсмен научился главному решать конфликтные ситуации в любых проявлениях. Защита и самоконтроль, вот основа данного боевого искусстваМихаил Якушев, ученик:- Мне помогает, если кто-нибудь будет меня бить я сразу буду отбиваться.- То есть сможешь за себя постоять?- Да.Мощные броски с силовым импульсом для новичков принимают форму подготовительных упражнений с акцентом на координацию и равновесие. Айкидо учит не разрушать, а создавать- формировать себя сильной и здоровой личностью. Помимо этого оно развивает гибкость, силу и выносливость. Учит защищать не только себя, но и своих близких, а также дает возможность участвовать в Российских и международных спортивных мероприятиях. Занятия отлично подходят для любого возрастаДмитрий Заворотнюк, руководитель Владимирской областной Федерации айкидо:- Дети, которые с 4х лет начинают заниматься они в дальнейшем, уже к школьному возрасту дают очень хорошие результаты, то есть они приходят уже готовыми, и ребята школьники которые приходят, первоклассники, им приходится тянуться за ними, потому что у них очень большой опыт.Клуб Айкидо существует во Владимире с 2008 года, обучение построено на методах, практикуемых в Японии. Занятия во Владимирской областной Федерации Айкидо проводят инструктора с высшим педагогическим образованием, имеющие черные пояса по Айкидо Ивама и заслуженные тренерские категории. Современные тренировочные залы прекрасно подходят для проведения занятий для разных возрастных групп, взрослых (от 18 лет и старше) и детей от 4 лет. Именно к дошколятам нужен особый подходЛеонид Попов, руководитель Владимирской областной Федерации айкидо:- Адаптация ребенка в спортивном зале, формирование навыков дисциплины, то есть ребенок должен слышать, понимать и выполнять команды тренера.Укрепление физической формы и изучение основ и навыков Айкидо, а также отработка ударной техники идут параллельно с начальными этапами подготовки. Не даром говорят, что человек идущий по пути боевых искусств - это тот, кто находится в непрестанном поиске совершенства.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир