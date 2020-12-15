10 декабря 2020 года в Москве в формате онлайн состоялась церемония награждения победителей ежегодного рейтинга лучших нефтесервисных компаний («ТЭК-Рейтинг»).

10 декабря 2020 года в Москве в формате онлайн состоялась церемония награждения победителей ежегодного рейтинга лучших нефтесервисных компаний («ТЭК-Рейтинг»).Номинанты оценивались в 15 группах на основе итогов опроса ключевых потребителей сервисных услуг нефтегазового комплекса России, проводимого Центром поставщиков ТЭК.В 2020 году в опросе приняли участие около 60 нефтегазовых компаний. По результатам рейтинга ООО «Газпром недра» уже третий год подряд становится победителем в номинации «Геофизические исследования и работы в скважинах». Наряду с этим компания признана лучшей в новой, впервые введенной в этом году, группе – «Сервис геолого-технологических исследований».Генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов выразил признательность участникам опроса за высокую оценку работы компании, отметив, что этот кредит доверия свидетельствует о её способности обеспечивать стабильно высокое качество сервисных услуг, полностью удовлетворяющее требованиям заказчиков.«Несмотря на то, что пандемия коронавируса радикально повлияла на ведение бизнеса в области нефтегазового сервиса в 2020 году в России и мире, компания смотрит в следующий год с надеждой и оптимизмом. Мы уверены, что сможем достойно преодолеть временные трудности, успешно выполнить запланированные объемы работ в интересах компаний Группы Газпром, а также сохранить в честной конкурентной борьбе лидерские позиции на рынке», – подчеркнул Всеволод Черепанов.Обособленным структурным подразделением ООО «Газпром недра» является производственный филиал «Костромагазгеофизика», история которого началась еще в 1964 году. Перед предприятием стоят задачи по выполнению сейсмических работ в Ямало-Ненецком автономном округе, в европейской части России, Восточной Сибири, по разведке и мониторингу объектов подземных хранилищ газа, расширению объемов работ по изучению околоскважинного пространства на месторождениях нефти и газа по всей территории страны. Важнейшее направление деятельности сегодня – вертикальное сейсмическое профилирование. В течение последних десяти лет предприятие совершенствует свои компетенции и в области сейсмического мониторинга при гидроразрыве пласта. В филиале есть собственный Центр обработки и геолого-геофизической интерпретации сейсмических данных.