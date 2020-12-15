В настоящее время происходит возгорание по окраине свалки с юго-восточной стороны.

Жители санатория имени Абельмана Ковровского района пожаловались на участившиеся пожары на Ащеринской свалке. Едкий дым несколько дней подряд заволакивал округу, проникал в дома и квартиры.Напомним, мусорный полигон закрыт решением Ковровского городского суда в 2013 году. Сейчас вокруг свалки по периметру прокопаны траншеи и перекрыты подъездные пути. В настоящее время происходит незаконная свалка мусора в лесу и окраинах свалки.Как сообщили «» в администрации города, рекультивацию свалки планировалось проводить в два этапа. На первом – засыпка грунта с соблюдением всех норм, после чего эта территория будет засеяна травой. Стоимость проекта 84 млн. 400 тыс. руб. Пока таких денег в муниципальном образовании нет. В федеральную программу город Ковров в 2019 году не вошел. В дальнейшем данный вопрос будет рассматриваться.В настоящее время происходит возгорание по окраине свалки с юго-восточной стороны. Меры по тушению возгораний в настоящее время будут предприняты.Жителям Ковровского района по вопросам возгорания и задымления обращаться по единому номеру 112.