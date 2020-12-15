На днях белорусам запретили выезжать из страны из-за коронавируса. Но эксперты уверены, что власть боится не второй волны пандемии, а второй волны протестов.

На днях белорусам запретили выезжать из страны из-за коронавируса. Но эксперты уверены, что власть боится не второй волны пандемии, а второй волны протестов.Политолог Андрей Суздальцев отметил, что из-за неограниченной власти президент Белоруссии Александр Лукашенко даже внешне стал похож на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Его режим стал таким же тоталитарным, хотя политический статус белорусского лидера неуклонно снижается.Суздальцев уверен, что своими действиями и решениями Лукашенко привел страну к национальному расколу, жестоко преследуя своих противников. Но власти всё чаще по ошибке натравливают силовиков на близких или даже родных им людей. Более того, окружение Лукашенко не может в достаточной мере защитить своих сторонников и предоставить им мотивацию сохранять верность, поэтому они не видят будущего страны во главе с ним.Если раньше Александр Лукашенко мог контролировать силовиков, прикрываясь полученным на выборах мандатом, то сейчас они понимают, что никакой реальной поддержки президента со стороны народа нет. Политолог сравнил эту ситуацию с цирковым номером, в котором человек находится в клетке с тиграми. Его безопасность обеспечена лишь до тех пор, пока кроме него в ней также находятся вооруженные люди. Эксперт подчеркнул, что рано или поздно эти люди предадут Лукашенко и передадут его народу, который "сожрёт" его подобно тигру.