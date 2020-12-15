Медали за помощь во время пандемии. Во Владимире наградили владимирских волонтёров. Самым активным вручили президентские медали и грамоты “За бескорыстный вклад в организацию

Медали за помощь во время пандемии. Во Владимире наградили владимирских волонтёров. Самым активным вручили президентские медали и грамоты “За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи “Мы вместе”. Стоит напомнить, это уже не первая церемония чествования волонтеров. Летом к медали уже были представлены больше сотни добровольцев из Владимира и районов области. Сегодня же городские власти