Гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова рассказала о возможных изменениях в ходе ремонта памятника архитектуры.

Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала о возможных изменениях при Как показала геодезическая экспертиза и исследования специалистов памятник архитектуры находится в хорошем состоянии. Фундамент сохранился лучше, чем более поздние постройки.В проектно-сметную документацию музейщики планируют заложить немало изменений, которые приблизят объект культурного наследия более раннему облику.«В Надвратной церкви свода Ризоположенского храма до конца не видно. Он перекрыт. Предыдущими реставраторами заложены очень красивые окна. Мы рассматриваем вопрос, чтобы раскрыть их и подкупольное пространство. Однако, если изменяются размеры, то поменяются и требования к поддержанию температуры. А внутри хранятся подлинные вещи», − отметила Светлана Мельникова.Также прорабатывается возможность использования башен и внутренней лестницы в качестве выставочного пространства. Также музейщики раздумывают над увеличением зоны безопасности перед сооружением.Директор ВСМЗ добавила, что вопросов по реставрации возникает много. Для консультаций был приглашён инженер-конструктор из Москвы, с которым советуются о возможных корректировках.Сейчас музей за свой счёт заказал ПСД, которую разрабатывает компания «Тектоника». Стоимость проекта оценивается в 7,5 млн рублей. По различным оценкам сумма реставрации составит порядка 80 млн рублей, но точная цена станет известна только после подготовки проектной документации.Напомним, что «выйти с мешком цемента» и отремонтировать разрушающуюся кладку, а также устранить другие проблемы запрещают новые требования Минкульта. Даже для мелкого ремонта требуется иметь комплексный проект реставрации сооружения.