Решением Собинского городского суда от 27 февраля требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию возложена соответствующая обязанность.

Вступило в силу решение суда об обязании администрации города Собинки поставить на учет бесхозный газопровод.Напомним, что Собинская межрайонная прокуратура в 2019 году провела проверку в сфере обеспечения безопасности эксплуатации газопроводов.Установлено, что по улицам Куйбышева и Пржевальского проходит газопровод низкого давления. Заказчиком строительства газопровода в 2006 году являлась администрация города Собинки и жители указанных улиц, однако, право собственности на данный объект в установленном порядке никем зарегистрировано не было.В связи с чем, межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в котором потребовал обязать администрацию города Собинки обратиться в управление Росреестра по Владимирской области с заявлением о постановке на учет газопровода в качестве бесхозяйного объекта.Решением Собинского городского суда от 27 февраля требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию возложена соответствующая обязанность.Не согласившись с решением суда, администрация обжаловала его в апелляционном и кассационном порядке. Однако Судебная коллегия по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции выводы нижестоящих судов по заявленным прокуратурой требованиям признала обоснованными, отклонив жалобу администрации.