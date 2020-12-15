В городах этот показатель вырос.

Владимирстат сообщает, что в регионе у населения ежегодно растут потребительские расходы. В 2019 году на одного среднем на одного члена всех категорий домохозяйств приходилось 15 862 рубля. Это на 1 259 рублей больше, чем в 2018 году.Чаще всего денег владимирцы тратят деньги на продукты. В среднем до 5 747 рублей. Практически аналогичная сумма уходит на непродовольственные товары - 5 599 рублей.«В сельской местности уменьшилось количество приобретаемого в магазинах алкоголя. В городах этот показатель вырос», - уверяют данные статистики.За 2019 год расходы на покупку спиртного в сёлах уменьшились и составили почти 112 рублей. Для сравнения в 2018 сумма равнялась 178 рублям. В городах цифра выросла с 162 до 186 рублей.