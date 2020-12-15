"Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств дистанционным способом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве при силовой поддержке коллег из Росгвардии задержан мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств дистанционным способом.В дежурную часть Отдела МВД России по району Замоскворечье города Москвы обратилась 22-летняя девушка с заявлением о хищении денежных средств с ее банковских карт.Оперативники установили, что в сентябре 2020 года потерпевшей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. По словам звонившего, с банковской карты девушки неизвестными лицами предприняты попытки несанкционированного снятия денег, а также оформления кредита на ее имя. После чего мужчина убедил ее снять в банкомате все сбережения и отправить на резервный счет. Желая сберечь накопления, девушка согласилась и перевела денежные средства на указанный счет. Таким образом, мнимый сотрудник банка получил доступ к финансам потерпевшей. Общая сумма материального ущерба превысила 900 тысяч рублей.Следственным отделом ОМВД России по району Замоскворечье города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В результате проведенных на территории Московского региона и Ульяновской области оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска был задержан 31-летний подозреваемый.По месту проживания злоумышленника были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела: сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также другие электронные носители информации.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.Имеются основания полагать, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк