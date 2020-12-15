Основная задача мероприятий - профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области совместно с членами Общественного совета и Совета ветеранов проводят тематические уроки для учеников местных школ. Основная задача мероприятий - профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.Инспекторы ПДН рассказали подросткам об ответственности, предусмотренной законодательством за совершение правонарушений и преступлений. Полицейские напомнили о времени, до которого подросткам разрешено находиться на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых, а также акцентировали внимание на соблюдении простых правил безопасности в быту и при общении в социальных сетях.Инспекторы ОГИБДД побеседовали с ребятами о безопасном поведении вблизи проезжей части, а также о том, что необходимо всегда использовать ремни безопасности в транспорте. Гости разъяснили школьникам последствия попыток управления транспортными средствами несовершеннолетними, а также меру ответственности для взрослых, в частности родителей, за передачу транспортного средства лицу, не имеющего водительского удостоверения на право управления. Вниманию школьников были представлены фильмы, повествующие о реальных трагедиях, произошедших на дорогах.О том, насколько важно быть заметным на дороге, рассказал член Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Владимир Асташкин, отметивший, что световозвращающий элемент – это не просто аксессуар, а полезная вещь, которая помогает избежать трагедии, делая пешехода заметным в темное время суток.Представитель Совета ветеранов ОВД майор полиции в запасе Дмитрий Самарин поделился с детьми рассказами о службе, призвал участников встречи к соблюдению мер личной безопасности и законопослушанию, а также – к ведению здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.Учащиеся внимательно выслушали рекомендации сотрудников полиции и общественников, получив подробные ответы на все интересующие вопросы.