Он продлится в течение пяти дней - 15, 16, 18, 21 и 22 декабря.

Владимирский Инвестиционный Конгресс-2020 продлится пять дней - 15, 16, 18, 21 и 22 декабря. В его мероприятиях примут участие руководители региона, местные предприниматели, федеральные эксперты и политики.В рамках мероприятия будут работать 12 тематических секций, посвящённых разным сферам инвестиционной активности. Спикеры расскажут о федеральных и региональных мерах поддержки инвесторов, затронут темы особых экономических зон, поговорят об индустриальных парках, экспорте, международных инвестициях, вложениях в промышленность, туризм и сельское хозяйство, продемонстрируют лучшие региональные практики.Как пояснили «33Live.Ru» в обладминистрации, в Москве, Владимире и Доброграде для спикеров организованы студии. Трансляция с площадок будет вестись на официальном события.Напомним, что форум обошёлся региону в 2,7 млн рублей.