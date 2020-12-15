Средства уже заложены в бюджете области. Депутаты Законодательного собрания приняли его в третьем чтении.

Средства уже заложены в бюджете области. Депутаты Законодательного собрания приняли его в третьем чтении.Причем, основные показатели изменились в большую сторону. Расходы и доходы областного бюджета на 2021-2023 годы увеличены на 4 млрд и 72 млн рублей соответственно за счет субсидий из федеральной казны. Львиная доля расходов - 70% - пойдет на социальную сферу, в первую очередь, на здравоохранение и образование. Ряд поправок был включен депутатами на основании наказов избирателей. Деньги зарезервированы на строительство поликлиники в микрорайоне Заклязьменский, здания детской поликлиники Кольчугинской ЦРБ.Другая важная часть расходов - дороги.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания: «В первую очередь, нам, конечно, надо ремонтировать и строить в городах и районах Владимирской области. Вот на это направление мы предусмотрели порядка миллиарда двухсот миллионов рублей и дополнительно, то есть это те денежные средства, которые главы муниципалитетов смогут направить на ремонт и строительство дорог в городах и районах Владимирской области».Депутатскаяпоправка о деньгах на муниципальные дороги принята в строгом соответствии с федеральным и региональным законодательством и не мешает администрации области реализовывать нацпроекты. По мнению депутатов и глав муниципалитетов, для успешной реализации нацпроектов, администрации области необходимо обеспечить экономное и рачительное расходование денежных средств, предусмотренных бюджетом области на дорожное строительство.