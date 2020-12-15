Об этом заявила сегодня генеральный директор Светлана Мельникова на встрече с представителями местных СМИ.

Экскурсионный поток ВСМЗ в нынешнем году сократился почти вдвое и не превысил 600 тысяч посетителей. Обычно музей принимает в год более миллиона посетителей. Об этом заявила сегодня генеральный директор Светлана Мельникова на встрече с представителями местных СМИ. Но невзирая на пандемию, музей продолжает работать. За год было организовано 39 выставочных проектов, среди которых «Пыль чужих дорог», «» - к 100-летию сценариста и художника Тонино Гуэрры, «ВХУТЕМАС. Искусство в массы!». Выставки посетило более 100 тысяч человек. Что касается реставрации памятников, входящих во всемирное наследие ЮНЕСКО, то проведены торги и заключены договоры на разработку научно-проектной документации по Богородицко-Рождественскому собору в Суздале и Золотым воротам во Владимире.- Стоимость этих работ 7,5 миллионов - проектные работы. Мы очень переживаем за этот проект, потому что в полной мере осознаем меру ответственности музея-заповедника, у которого в управлении находится подобный памятник. По сути это символ владимиро-суздальской земли. Именно поэтому музей настоял на очном, выездном мероприятии структуры, которая относится к министерству культуры - научно-методический совет. И к нам приезжали ведущие специалисты: архитекторы-реставраторы высшей категории, сегодня таких можно по пальцам посчитать и инженер-конструктор высшей категории приезжал. Они дали оценку той части работ, которая выполнена на текущий момент. Мониторинг со стороны научно-методического совета за ходом работ по созданию проектно-сметной документации будет продолжаться.Константин Киреев