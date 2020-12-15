Сгорела кровля и внутренняя отделка дома. Пожар был ликвидирован на площади 72 кв. м.

В деревне Ильчево Гусь-Хрустального района сгорел четырехквартирный жилой дом. По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании в доме №162 поступило в 11.30. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Сгорела кровля и внутренняя отделка дома. Пожар был ликвидирован на площади 72 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Всего к ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.