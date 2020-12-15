Московский инвестор планирует вложить в предприятие 2,5 млрд рублей.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и ООО «НТС-Лидер» подписали соглашение о инвестициях в строительство предприятия по производству труб для нефтяной промышленности. Московский инвестор готов вложить в завод, который будет базироваться в Кольчугине, порядка 2,5 млрд рублей.Подписание документа состоялось в ходе проведенияКонкретное место стороны не назвали. Было упомянуто, что площадка размером 42 гектара подобрана на одном из бывших советских заводов.Генеральный директор ООО «НТС-Лидер» Олег Калининым добавил, что в ближайшее время стартуют холодные испытания стана. Первые изделия, ориентировочно, выпустят через шесть месяцев.«Нам понравилось работать с руководством региона. Мы увидели очень неплохую помощь в организации мероприятий по внедрению нашего крупного проекта. Я надеюсь, что и в дальнейшем наше взаимодействия продолжится с ещё большим успехом», - подчеркнул он.Научно-производственный холдинг ООО «НТС-Лидер» - независимая российская нефтесервисная компания. Она специализируется на обслуживании нефтяных месторождений, повышении отдачи пластов, разработке инновационных технологий и оборудования для отрасли.Напомним, что ранее в рамках онлайн-конгресса было объявлено о