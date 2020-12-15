Его личность сейчас устанавливается.
14 декабря в 4:05 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре в Муромском районе. В деревне Иваньково, на улице Строителей горел частный дом.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на момент прибытия пожарных он был полностью охвачен пламенем. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.
При разборе завалов на месте происшествия обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается.
К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники и 12 спасателей. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.