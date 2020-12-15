Его личность сейчас устанавливается.

14 декабря в 4:05 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре в Муромском районе. В деревне Иваньково, на улице Строителей горел частный дом.Как сообщает пресс-служба ведомства, на момент прибытия пожарных он был полностью охвачен пламенем. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.При разборе завалов на месте происшествия обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается.К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники и 12 спасателей. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.