Общая заполняемость ковидариев по региону составляет 89%.

На 15 декабря в медучреждениях Владимирской области развёрнуто 1709 коек для пациентов с коронавирусом. Занято 89% мест, то есть – 1519. Свободны – 190 коек.Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, 14 декабря в Собинской районной больнице дополнительно развёрнуто 30 мест для заразившихся ковидом.Добавим, что в медицинских лабораториях, Роспотребнадзоре и Приволжском исследовательском медицинском университете за минувшие сутки проведено 2922 анализа на Covid-19.