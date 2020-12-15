Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала Amazon, Facebook, Google (YouTube) и другие крупные IT-компании отчитываться о методах сбора персональных данных. На предоставление ответа им дали 45 дней.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала Amazon, Facebook, Google (YouTube) и другие крупные IT-компании отчитываться о методах сбора персональных данных. На предоставление ответа им дали 45 дней.Помимо Amazon, Facebook, Google (YouTube), в поле зрения регулятора попали ByteDance, Discord, Reddit, Snap, Twitter и WhatsApp. FTC хочет изучить, как компании используют личную информацию пользователей.Также регулятор интересуется, как указанные IT-гиганты определяют, какую рекламу показывать пользователям, как измеряется вовлеченность людей и влияют ли их методы на подрастающее поколение. Об этом сообщает CNBC.Кроме того, FTC намерена понять, как компании влияют на то, что пользователи слышат и видят, с кем они разговаривают и какой информацией они делятся.Twitter выразил готовность к сотрудничеству. Discord заявил, что не показывает рекламу. От остальных компаний комментариев не было.Ранее Google и Amazon во Франции на 100 миллионов и 35 миллионов евро соответственно. Причиной стало несоблюдение законодательства по файлам cookie.Компании размещали файлы cookie на компьютерах пользователей без их согласия. "Куки" – фрагмент данных, который отправляется веб-сервером и хранится на компьютере пользователя. Уведомлений о размещении компании Google и Amazon не отправляли.