В рамках «Формирования комфортной городской среды» в 2020 году в городе Струнино благоустроили Парк Победы и два двора микрорайона «Дубки».

В рамках «Формирования комфортной городской среды» в 2020 году в городе Струнино благоустроили Парк Победы и два двора микрорайона «Дубки».«Сердцем проекта стал отреставрированный памятник павшим в боях за Отечество. Вокруг вместо грунта положиои асфальт, посадили голубые ели и подсветили мемориал с трёх точек. По площадке у мемориала пустили тротуарные дорожки, смонтировали уличное освещение, установили лавочки и урны. Обновлённое общественное пространство стало центром притяжения для местных жителей и гостей города», - пояснили в струнинской администрации.Чиновники отмечают, что горожане, увидев, как меняется городская среда, активно включились в благоустройство. На приведённых в порядок зонах отдыха они высадили цветы и кустарники.