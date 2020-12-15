Суздальским районным судом они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов).

Суздальским районным судом они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов).Установлено, что подсудимые, являющиеся мужем и женой, а также биологическими родителями трем несовершеннолетним детям злостно уклонялись от уплаты алиментов, в результате чего за 4 месяца образовалась задолженность за каждым около 100 тыс. рублей.В судебном заседании подсудимые вину в совершенном преступлении признали и полностью раскаялись.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил каждому из них наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.