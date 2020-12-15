В полицию поступило заявление от представителя службы безопасности столичной сети продуктовых магазинов. Он сообщил, что из сейфа организации пропала крупная сумма денег...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 33-летнего мужчину по подозрению в присвоении денежных средств организации на сумму более 1,7 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» г. Москвы поступило заявление от представителя службы безопасности столичной сети продуктовых магазинов. Он сообщил, что из сейфа организации пропала крупная сумма денег.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний директор магазина.Установлено, что вверенные ему денежные средства организации злоумышленник потратил на свои нужды.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57