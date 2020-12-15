Злоумышленница похитила карту и случайного знакомого и несколько раз оплатила ею покупки в магазинах.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Коврова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денег с банковского счета).Установлено, что в апреле текущего года потерпевший, 29-летний местный житель, отдыхал в компании, где также находилась обвиняемая. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны мужчины, фигурантка похитила принадлежащую ему карту и в этот же день несколько раз использовала ей для оплаты товаров в магазинах.Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила почти 4 000 рублей.Сотрудники полиции, получив сообщение о пропаже, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали платежи по карте и установили круг лиц, которые могли иметь причастность к хищению. В результате проделанной работы злоумышленница была установлена и дала признательные показания.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.