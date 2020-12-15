В Юрьев-Польском автомобиль скорой помощи ездил на вызовы с неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства вообще запрещена. Как установила прокуратура, инцидент

В Юрьев-Польском автомобиль скорой помощи ездил на вызовы с неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства вообще запрещена. Как установила прокуратура, инцидент произошел 23 ноября. Тогда механик, ответственный за проведение предрейсового технического контроля, выпустил на линию машину «скорой» с технической неисправностью. В чем она заключалась, в надзорном ведомстве не уточняют, однако отмечают, что при подобном дефекте