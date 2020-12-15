Депутаты уверены, что документ принят без нарушения законов.

14 декабря на очередном заседании регионального парламента народные избранники , первоначально заложенных на областные трассы, на асфальтирование проезжих частей в муниципалитетах.Решение глава региона, который считает, что он попал в шахматную вилку. И не подписывать бюджет нельзя, и оставлять дороги регионального значения без финансирования губернатор не хочет.Тем временем пресс-служба ЗС пояснила редакции «33Live.Ru позицию законодательного органа власти.«Предусмотренные на ремонт муниципальных дорог средства, необходимы людям, в том числе, чтобы улучшить подъезды к больницам, школам и детским садам, чтобы отремонтировать дворовые территории, чтобы сделать качественные подъезды к промышленным предприятиям и не только», - отмечают в Заксобрании.В парламенте подчеркнули, что изменения приняты в строгом соответствии с законодательством и не мешают администрации области реализовывать нацпроекты. По мнению депутатов и глав городов и районов области, прозвучавшем на вчерашнем заседании, для их успешной реализации, ответственность за которое несёт исполнительная власть, Белому дому необходимо обеспечить экономное и рачительное расходование денежных средств, предусмотренных бюджетом на дорожное строительство.«Важно осуществлять постоянный и строгий контроль за ценообразованием и должностными лицами областной администрации, которые отвечают за реализацию национальных проектов во Владимирской области. Депутаты Законодательного Собрания вместе со Счётной палатой также взяли под строгий контроль реализацию нацпроектов в регионе», - резюмировали в ЗСВО.