Скоро в телеэфире!
- Почему рабочие казармы в Гусь-Хрустальном не признают аварийными? Десятки семей продолжают жить в нечеловеческих условиях.
- Новое здание скорой во Владимире, новые поликлиники и новые дороги... На что еще предусмотрены средства в окончательной редакции бюджета региона.
- В Самаре, при разборке сгоревшего дома, обнаружили неизвестную картину Кима Бритова. История возвращения шедевра на родину.
Итоги вторника наши корреспонденты подведут в 21.05 на канале «Россия 1». Не пропустите самое важное!