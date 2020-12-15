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- Почему рабочие казармы в Гусь-Хрустальном не признают аварийными? Десятки семей продолжают жить в нечеловеческих условиях.- Новое здание скорой во Владимире, новые поликлиники и новые дороги... На что еще предусмотрены средства в окончательной редакции бюджета региона.- В Самаре, при разборке сгоревшего дома, обнаружили неизвестную картину Кима Бритова. История возвращения шедевра на родину.Итоги вторника наши корреспонденты подведут в 21.05 на канале «Россия 1». Не пропустите самое важное!