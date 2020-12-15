Исследование антиалкогольной работы проводилось по федеральному проекту "Трезвая Россия".

Лидируем с конца! Владимирская область заняла 74 место из 85 возможных в "Рейтинге трезвости регионов - 2020". Исследование антиалкогольной работы проводилось по федеральному проекту "Трезвая Россия". За основу брались наиболее важные критерии оценки трезвости и связанной с ней напряженности. Самой непьющей в топе оказалась Республика Ингушетия. Для сравнения с 74 местом 33 региона, наши соседи расположились так: Ивановская область - 33 место, Ярославская - 36 место, Рязанская - 38, Нижегородская - 58 место.