На эти цели выделено более 3 млн рублей.

Глава региона Владимир Сипягин внёс изменения в сводную бюджетную роспись. Передвижка средств обусловлена особенностями учреждений культуры в условиях пандемии коронавируса.Как сообщает пресс-служба губернатора, свыше 3,2 млн рублей выделено на покупку рециркуляторов воздуха и дезинфекторов для обеспечения безопасного режима работы с посетителями. Они поступят до конца 2020 года.Ещё более 7,68 млн рублей пойдут на поддержку госучреждений в период борьбы с ковидом.